«Холодно и дождливо». Синоптики дали прогноз на последние выходные весны в Москве

А ранее на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода до +37 градусов в ближайшие дни прогнозируется на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», - отметил специалист.

Согласно его прогнозу, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области.

