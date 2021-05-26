«Холодно и дождливо». Синоптики дали прогноз на последние выходные весны в Москве
Москвичей предупредили о надвигающемся на столицу похолодании. Как пишет РИА Новости, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода в столице испортится к выходным. В мегаполисе прогнозируются дожди, усиление ветер, а также понижение температуры в дневные часы до +16 градусов.
А ранее на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода до +37 градусов в ближайшие дни прогнозируется на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.
«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», - отметил специалист.
Согласно его прогнозу, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области.
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