«Холодно и дождливо». Синоптики дали прогноз на последние выходные весны в Москве

Москвичей предупредили о надвигающемся на столицу похолодании. Как пишет РИА Новости, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода в столице испортится к выходным. В мегаполисе прогнозируются дожди, усиление ветер, а также понижение температуры в дневные часы до +16 градусов.

Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в Москве даже в июне

А ранее на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода до +37 градусов в ближайшие дни прогнозируется на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», - отметил специалист.

Согласно его прогнозу, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Роман ВильфандПохолоданиеДождьПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры