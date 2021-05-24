Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в Москве даже в июне
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что самый поздний снежный покров в Москве появлялся в середине мая, пишет News.ru.
По его словам, снег может выпасть в столице и в июне, и такие случаи уже были, однако снежный покров не образовывался. Вильфанд отметил, что в июне в Москве гораздо чаще бывают заморозки.
«Ну, возможно всё, это такие события - они за пределами здравого смысла. В жизни всё возможно», - добавил он.
Ранее Вильфанд заявил, что на Урале и в Поволжье продлится период сильной жары с температурой до +37 градусов, сообщает Ura.ru. По его словам, сохраняются высокие риски природных пожаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- В правительстве выбрали проекты для финансирования из ФНБ
- Калининград примет матч за Суперкубок России по футболу
- NBC: встреча Байдена и Путина пройдет в Швейцарии
- Глава ВОЗ предрёк появление нового опасного вируса
- В аэропорту Минска остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте
- ЕС вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
- Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в Москве даже в июне
- Греция предложила расширить авиасообщение с Россией
- Росавиация оценила ситуацию с полётами российских авиакомпаний над Белоруссией
- МИД Литвы рекомендовал согражданам покинуть Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru