Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в Москве даже в июне

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что самый поздний снежный покров в Москве появлялся в середине мая, пишет News.ru.

По его словам, снег может выпасть в столице и в июне, и такие случаи уже были, однако снежный покров не образовывался. Вильфанд отметил, что в июне в Москве гораздо чаще бывают заморозки.

«Ну, возможно всё, это такие события - они за пределами здравого смысла. В жизни всё возможно», - добавил он.

Ранее Вильфанд заявил, что на Урале и в Поволжье продлится период сильной жары с температурой до +37 градусов, сообщает Ura.ru. По его словам, сохраняются высокие риски природных пожаров.

