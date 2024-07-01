Холероподобный вибрион обнаружили в водоемах в черте Мариуполя

В Роспотребнадзоре ДНР уточнили, что вибрион не является холерой. Он относится к кишечной инфекции.

В ведомстве рекомендовали местным жителям избегать купания в реках Кальмиус и Кальчик, а при первых симптомах - обращаться к врачу.

Ранее стало известно, что причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стали наводнение, произошедшее после подрыва со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС, и игнорирование украинскими властями санитарных норм, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

