Холероподобный вибрион обнаружили в водоемах в черте Мариуполя
В водоемах в черте Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион, сообщили городские власти.
В Роспотребнадзоре ДНР уточнили, что вибрион не является холерой. Он относится к кишечной инфекции.
В ведомстве рекомендовали местным жителям избегать купания в реках Кальмиус и Кальчик, а при первых симптомах - обращаться к врачу.
Ранее стало известно, что причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стали наводнение, произошедшее после подрыва со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС, и игнорирование украинскими властями санитарных норм, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru