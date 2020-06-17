Хоккеист Дацюк оказался в захваченном экс-духовником Поклонской храме

Олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк присутствует на территории Среднеуральского женского монастыря, который был захвачен схиигуменом Сергием (Романовым). Об этом сообщает портал Ura.ru с места событий.



В начале июня Дацюк уже высказался в поддержку Сергия, заявив, что тот является его духовником. «Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый», - признался спортсмен. По его словам, с «благословения батюшки» многие вопросы «решаются сами собой».