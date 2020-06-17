Хоккеист Дацюк оказался в захваченном экс-духовником Поклонской храме

Олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк присутствует на территории Среднеуральского женского монастыря, который был захвачен схиигуменом Сергием (Романовым). Об этом сообщает портал Ura.ru с места событий.

В начале июня Дацюк уже высказался в поддержку Сергия, заявив, что тот является его духовником. «Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый», - признался спортсмен. По его словам, с «благословения батюшки» многие вопросы «решаются сами собой».

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Также портал сообщает, что среди тех, кто приехал поддержать взбунтовавшегося схиигумена — известный юморист Дмитрий Соколов.

В конце апреля схиигумен был запрещен в служении после ряда скандальных заявлений. Клирик проклял тех, кто закрывал храмы в период пандемии, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. По некоторым данным, ранее Сергий был духовником депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Накануне сообщалось, что настоятельница Среднеуарльского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) и некоторые монахини покинули обитель, которую, по сообщениям ряда СМИ, ранее «захватил» схиигумен. При этом храм охраняется казаками, верными схиигумену. Сообщалось, что на место событий прибыли сотрудники полиции и ФСБ.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией вокруг храма, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Владислав Белогруд
ТЕГИ:ХоккейЕкатеринбургПравославие
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