Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента участвовать в выборах
Заслуженный мастер спорта России, хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года. Об этом он в Москве сообщил журналистам Агентства городских новостей «Москва» 13 января.
По мнению спортсмена, президент своими действиями поддерживает развитие страны. Хоккеист выразил надежду, что сегодняшние события быстро закончатся, «и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии нашего экономического роста».
В Москве продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения действующего российского президента Владимира Путина для участия в предстоящих выборах в качестве кандидата. До конца января в крупных торговых центрах открыты несколько десятков точек сбора подписей.
Также в центре Москвы - в Гостином дворе - работает предвыборный штаб Владимира Путина.
Выборы главы государства в России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года.
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