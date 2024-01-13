Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента участвовать в выборах

Заслуженный мастер спорта России, хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года. Об этом он в Москве сообщил журналистам Агентства городских новостей «Москва» 13 января.

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По мнению спортсмена, президент своими действиями поддерживает развитие страны. Хоккеист выразил надежду, что сегодняшние события быстро закончатся, «и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии нашего экономического роста».

В Москве продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения действующего российского президента Владимира Путина для участия в предстоящих выборах в качестве кандидата. До конца января в крупных торговых центрах открыты несколько десятков точек сбора подписей.

Также в центре Москвы - в Гостином дворе - работает предвыборный штаб Владимира Путина.

Выборы главы государства в России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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