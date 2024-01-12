ЦИК разослал приглашения для наблюдения на выборах президента России
12 января 202416:23
Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев заявил, что были разосланы приглашения для наблюдения на выборах президента России, сообщает РИА Новости.
По его словам, приглашения направили профильным отраслевым организациям, а также партнёрам в избирательных органах «в не недружественных странах».
«Интерес большой. Поступают ответы», - заключил Андреев.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России 11 человек: восемь кандидатов от партий и трое самовыдвиженцев, сообщает RT.
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- ЦИК разослал приглашения для наблюдения на выборах президента России
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru