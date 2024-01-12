ЦИК разослал приглашения для наблюдения на выборах президента России

По его словам, приглашения направили профильным отраслевым организациям, а также партнёрам в избирательных органах «в не недружественных странах».

«Интерес большой. Поступают ответы», - заключил Андреев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России 11 человек: восемь кандидатов от партий и трое самовыдвиженцев, сообщает RT.

