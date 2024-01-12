ЦИК разослал приглашения для наблюдения на выборах президента России

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев заявил, что были разосланы приглашения для наблюдения на выборах президента России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, приглашения направили профильным отраслевым организациям, а также партнёрам в избирательных органах «в не недружественных странах».

«Интерес большой. Поступают ответы», - заключил Андреев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России 11 человек: восемь кандидатов от партий и трое самовыдвиженцев, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЦИКРоссияПрезидентские ВыборыВыборы Президента России

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