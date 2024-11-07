«Ходят веревочкой!»: Сын Куклачева раскрыл способности русских голубых кошек
Дмитрий Куклачев заявил НСН, что сотрудничает с русскими голубыми кошками уже более 25 лет.
Русские голубые кошки одни из самых необычных, грациозных и умных, заявил НСН сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий.
Одним из самых красивых котов в мире на выставке FIFe World Show в Норвегии признали представителя породы русская голубая по кличке Баккарди из Польши. В выставке приняли участие 1,5 тысячи котов. Дмитрий Куклачев не удивился такому выбору.
«У нас в театре есть несколько русских голубых, с русскими голубыми я сотрудничаю уже более 25 лет. Первые русские голубые, которые участвовали в рекламе известного корма для животных, как раз были наши. Это было мое первое сотрудничество с ними. Идея съемки была в том, что кошка повторяет за моделью грациозные движения. Получился очень яркий, классный ролик. Поэтому русские голубые – это моя страсть, моя любовь, сейчас у меня их несколько. Один из них вообще гениальный – кот Шарик, который ходит у меня вокруг шеи и делает один из необычных трюков – ходит между ног веревочкой. Он это делает настолько необычно, что моментально приковывает все взгляды зрителей», - рассказал он.
В связи с этим Куклачев признался, что не удивлен, что такой титул завоевала именно эта порода.
«То, что эта порода завоевала такой титул, в этом нет ничего необычного. Это одна из самых красивых, необычных, умных и очень коммуникабельных пород. Можно сказать, что русские рулят везде, во всем мире. Даже наши кошки самые прекрасные, не говоря уже о людях. Нас притягивают в животном больше не внешние какие-то признаки, а внутренняя загадка. До сих пор кошки для нас – это загадочные и неизученные существа, хотя мы живем с ними рядом уже тысячи лет. Кошка рождена, чтобы приносить радость человеку. Это самое главное», - подытожил собеседник НСН.
Инопланетные внешние данные и дружелюбие сделали кошек породы русская голубая популярными в Европе, США, Японии и Китае, а в России приобрести такого котенка сегодня можно за 50-70 тысяч рублей, рассказала ранее заводчик одного из старейших в Москве питомников русских голубых кошек Perfectat Наталия Виноградова «Радиоточке НСН».
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