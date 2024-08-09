Самой популярной кличкой для московских кошек стала Муся

Самой популярной кличкой для кошек в Москве в 2024 году стала Муся. Об этом заявила председатель комитета государственных услуг города Елена Шинкарук.

По ее словам, москвичи записали онлайн в государственные ветклиники почти 1,5 тысячи питомиц с такой кличкой.

«В топ-10 имен также вошли Алиса, Симба и Персик», — приводит слова Шинкарук сайт мэра и правительства Москвы.

Кроме того, глава комитета госуслуг рассказала, что популярными породами котов в столице стали шотландская вислоухая, мейн-кун, египетский мау.

Ранее стало известно, что в России планируют обязать граждан передавать в ветеринарную систему данные о своих домашних животных: питомца нужно будет зарегистрировать, ему присвоят уникальный номер.

