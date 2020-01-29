Ходченкова на шесте взорвала соцсети

Актриса Светлана Ходченкова порадовала поклонников откровенными фото. Она выложила в своём Instagram снимки, запечатлевшие моменты её занятия у шеста эротическим танцами. Они дают возможность артистке поддерживать физическую форму.

Пилон Светлана освоила некоторое время назад для одной из своих киноролей и с тех пор не прекращает регулярные занятия, фототчёт о которых регулярно публикует в соцсети. На этот раз актриса предстала в коротких шортах и топе с ботильонами на высоких каблуках.