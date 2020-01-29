Ходченкова на шесте взорвала соцсети
Актриса Светлана Ходченкова порадовала поклонников откровенными фото. Она выложила в своём Instagram снимки, запечатлевшие моменты её занятия у шеста эротическим танцами. Они дают возможность артистке поддерживать физическую форму.
Пилон Светлана освоила некоторое время назад для одной из своих киноролей и с тех пор не прекращает регулярные занятия, фототчёт о которых регулярно публикует в соцсети. На этот раз актриса предстала в коротких шортах и топе с ботильонами на высоких каблуках.
Эта фотография выполнена в чёрно-белом варианте, а на предыдущей, цветной, Ходченкова снялась прямо на шесте.
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии, отмечает Утро.ру. «Шикарная фигура!», «Огонь2», «Хороша, чертовка», «Опасная женщина». Вот лишь малая толика восхищённых отзывов подписчиков.
Недавно Светлана Ходченкова также продемонстрировала великолепную растяжку, а ранее бурное осуждение вызвала необычная прическа актрисы.
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