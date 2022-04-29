«Хочу пресечь слухи»: Кудрин анонсировал поездку в Израиль

Кудрин отметил, что анонсирует свой отъезд, так как «хочет пресечь слухи до их появления».

«С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации», — подчеркнул глава СП.

Кудрин добавил, что все выступления в Госдуме в мае пройдут по плану, пишет Ura.ru.

Ранее в апреле председателя СП заметили в Израиле, в СМИ появились сообщения об эмиграции Кудрина. Однако позже он объяснил, что провел за границей выходные; спустя несколько дней Кудрин посетил заседание бюджетного комитета Совета Федерации, напоминает РИА ФАН.

