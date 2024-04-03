«Хочется творить!»: Высокую продуктивность россиян связали с наступлением весны
Ярослав Нилов в эфире НСН признался, что солнечная погода напрямую влияет на продуктивность.
Солнечная погода напрямую влияет на продуктивность, с приходом весны работается легче, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, южные регионы в этом плане опережают Москву.
В марте 2024 года большинство россиян (65%) высоко оценили свою продуктивность на работе – на 8-10 баллов из десяти возможных, следует из опроса «Авито Работы», который имеется в распоряжении НСН. Согласно аналогичному исследованию в феврале текущего года таких респондентов было 57%. По итогам опроса самыми продуктивными в марте оказались работники из Ростова-на-Дону (77%), Казани (72%), Омска и Екатеринбурга (67%). Москва оказалась только на пятом месте, Санкт-Петербург – на девятом.
«Надо осторожно подходить к таким опросам и оценкам. Потому что в зависимости от критериев разные могут быть ответы. В целом, если сравнивать февраль и март, март – это уже весна. Я, например, март люблю больше. Март – это уже другая погода, солнце и другое настроение. А это напрямую влияет на работоспособность, на атмосферу в коллективе и на результаты работы. В марте у нас праздник 8 марта, мы замечаем рост позитивных эмоций. Март – это ожидание, когда сойдет снег, когда птицы запоют громче. Природа пробуждается, утром хочется идти на работу, жить хочется, бежать, делать и творить. Февраль – это зима, плохая погода, переменчивость, то снег, то слякоть и грязь. Погода в Ростове теплее, количество солнца в Ростове и Москве разное», - рассказал он.
Треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром. Это выяснили аналитики «Авито Работы» и «Бургер Кинга». В ходе опроса, в котором приняли участие десять тысяч человек, также выяснилось, что 32% респондентов обходятся одной чашкой напитка, еще 32% нуждаются в трех порциях кофе в день, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Тайване восстановили производство чипов после землетрясения
- Французская комедия «Второй акт» откроет Каннский фестиваль в 2024 году
- Наряжаться в «леопард» любит почти половина россиянок
- В России изменились правила посуточной аренды жилья
- В Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма
- СМИ: церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2025 году пройдет 5 января
- Минэнерго: часть НПЗ запустят в апреле-мае после ремонта
- Кабмин изучит идею повышения до 200% пошлины на ввоз вина из стран НАТО
- Арестован монтёр пути после смертельного ДТП на переезде в Ярославской области
- Мурашко: Число родов за год в ДНР выросло на 6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru