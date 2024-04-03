«Хочется творить!»: Высокую продуктивность россиян связали с наступлением весны

«Надо осторожно подходить к таким опросам и оценкам. Потому что в зависимости от критериев разные могут быть ответы. В целом, если сравнивать февраль и март, март – это уже весна. Я, например, март люблю больше. Март – это уже другая погода, солнце и другое настроение. А это напрямую влияет на работоспособность, на атмосферу в коллективе и на результаты работы. В марте у нас праздник 8 марта, мы замечаем рост позитивных эмоций. Март – это ожидание, когда сойдет снег, когда птицы запоют громче. Природа пробуждается, утром хочется идти на работу, жить хочется, бежать, делать и творить. Февраль – это зима, плохая погода, переменчивость, то снег, то слякоть и грязь. Погода в Ростове теплее, количество солнца в Ростове и Москве разное», - рассказал он.

Треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром. Это выяснили аналитики «Авито Работы» и «Бургер Кинга». В ходе опроса, в котором приняли участие десять тысяч человек, также выяснилось, что 32% респондентов обходятся одной чашкой напитка, еще 32% нуждаются в трех порциях кофе в день, передает «Радиоточка НСН».

