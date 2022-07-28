H&M объявила о возобновлении работы магазинов в Белоруссии

Сообщение об этом появилась в официальных аккаунтах бренда в соцсетях. Отмечается, что магазины начнут работу в августе.

Ранее в марте текущего года компания объявила о приостановке своей работы в Белоруссии в связи с началом военной операции РФ на территории Украины.

Группа H&M включает бренды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound.

