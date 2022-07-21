Лукашенко: Белоруссия де-факто признала Донецк и Луганск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости подпишет указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.
«Надо будет – признаем, если в этом будет смысл какой-то. (…) Де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», - сказал он в интервью «Франс Пресс».
Высказывания Лукашенко приводит издание «Беларусь сегодня».
Вслед за Россией независимость ДНР и ЛНР признали Абхазия и Южная Осетия. В средине июня это сделала Северная Корея, а в конце июня – Сирия.
В середине июля посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху, сказал, что его страна готова рассмотреть запрос о признании республик Донбасса в случае его поступления.
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