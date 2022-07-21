Лукашенко: Белоруссия де-факто признала Донецк и Луганск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости подпишет указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Надо будет – признаем, если в этом будет смысл какой-то. (…) Де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», - сказал он в интервью «Франс Пресс».

В Нигерии допустили возможность рассмотрения запроса о признании ЛНР и ДНР

Высказывания Лукашенко приводит издание «Беларусь сегодня».

Вслед за Россией независимость ДНР и ЛНР признали Абхазия и Южная Осетия. В средине июня это сделала Северная Корея, а в конце июня – Сирия.

В середине июля посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху, сказал, что его страна готова рассмотреть запрос о признании республик Донбасса в случае его поступления.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЛНРДНРАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры