Лукашенко: Белоруссия де-факто признала Донецк и Луганск

Высказывания Лукашенко приводит издание «Беларусь сегодня».

Вслед за Россией независимость ДНР и ЛНР признали Абхазия и Южная Осетия. В средине июня это сделала Северная Корея, а в конце июня – Сирия.

В середине июля посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху, сказал, что его страна готова рассмотреть запрос о признании республик Донбасса в случае его поступления.

