Хлеба и зрелищ: В Петербурге открыли кино, театры и фудкорты

В Санкт-Петербурге отменяется запрет на допуск посетителей в театры и кино. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. При этом он распорядился обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора в плане профилактики распространения коронавируса, отмечается на сайте городской администрации.

Среди таких мер – использование средств индивидуальной защиты – медицинских масок и перчаток, соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра. Кроме того, Беглов дал добро на возобновление работы фудкортов. Остальные карантинные ограничения в северной столице ранее было решено продлить до 20 сентября.

Ранее Беглов попросил главного санитарного врача города Наталию Башкетову ускорить согласование открытия кинотеатров, театров и концертных залов, а также фудкортов и магазинов-островков в торгово-развлекательных центрах. Градоначальник констатировал, что заведения несут убытки, вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников, а горожане не имеют возможности полноценно провести свободное время.

Допуск зрителей в театры и кино в Санкт-Петербурге был закрыт около пяти месяцев из-за пандемии.

