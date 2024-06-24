Хирург Умнов: Внезапное появление на теле синяков может говорить о лейкозе

Он отметил, что основная причина появления синяков -ушибы и удары, например, при усиленных занятиях спортом. По его словам, если синяк возник неожиданно, то следует лучше обратиться к врачу.

«Как правило, редко когда синяк вызовет реальные поводы для беспокойств. Лучше обратиться в таких случаях к травматологу или хирургу. А в случае необходимости — к терапевту», — указал Умнов.

Врач также добавил, что при нормальном течении синяки проходят через 10 дней.

Ранее Умнов заявил, что загорать следует в период с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, а с 11:00 до 15:00 лучше находиться в тени, сообщает RT.

