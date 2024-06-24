Хирург Умнов: Внезапное появление на теле синяков может говорить о лейкозе
Внезапное появление синяков на теле может свидетельствовать о сахарном диабете, лейкозе, гормональных сбоях или недостатке витаминов. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
Он отметил, что основная причина появления синяков -ушибы и удары, например, при усиленных занятиях спортом. По его словам, если синяк возник неожиданно, то следует лучше обратиться к врачу.
«Как правило, редко когда синяк вызовет реальные поводы для беспокойств. Лучше обратиться в таких случаях к травматологу или хирургу. А в случае необходимости — к терапевту», — указал Умнов.
Врач также добавил, что при нормальном течении синяки проходят через 10 дней.
Ранее Умнов заявил, что загорать следует в период с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, а с 11:00 до 15:00 лучше находиться в тени, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
- В России в два раза вырос спрос на эко-отели без интернета
- СМИ: В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену
- Мурашко: 14 пострадавших в Севастополе находятся в тяжелом состоянии
- СМИ: Взрывное устройство обнаружили в церкви в Махачкале
- Послу США в Москве сделали демарш после атаки ВСУ на Севастополь
- Россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp
- Хирург Умнов: Внезапное появление на теле синяков может говорить о лейкозе
- Число жертв терактов в Дагестане выросло до 20 человек
- Пожар произошел в административном здании во Фрязино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru