В Краснодаре уволили пришившего ребенку лицо хирурга
В Кубанском медицинском университете уволили хирурга Алексея Дикарева, который провел операцию и пришил мальчику лицо, откушенное собакой. Медик рассказал «Российской газете», что написал заявление по собственному желанию.
По словам Дикарева, он уволился, чтобы не подводить коллег. В вузе оценили операцию, которую он провел по восстановлению лица у пострадавшего ребенка, «противоречивой». При этом хирург убежден в правильности своего профессионального выбора.
«Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся», — подчеркнул Дикарев.
Хирург со своими специалистами впервые в России провели уникальную операцию по восстановлению носа и щеки мальчика, которые откусила собака. Опыт Дикарева обсуждают его коллеги в России и за рубежом.
Ранее пластический хирург, член Российского общества пластических хирургов Олег Снигирь напомнил в интервью НСН, что пластическая хирургия — не только одна из самых высокооплачиваемых, но и современная, инновационная и ответственная специальностей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru