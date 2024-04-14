В Краснодаре уволили пришившего ребенку лицо хирурга

По словам Дикарева, он уволился, чтобы не подводить коллег. В вузе оценили операцию, которую он провел по восстановлению лица у пострадавшего ребенка, «противоречивой». При этом хирург убежден в правильности своего профессионального выбора.

«Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся», — подчеркнул Дикарев.

Хирург со своими специалистами впервые в России провели уникальную операцию по восстановлению носа и щеки мальчика, которые откусила собака. Опыт Дикарева обсуждают его коллеги в России и за рубежом.

Ранее пластический хирург, член Российского общества пластических хирургов Олег Снигирь напомнил в интервью НСН, что пластическая хирургия — не только одна из самых высокооплачиваемых, но и современная, инновационная и ответственная специальностей.



