Хирург Умнов рассказал об опасности отогревания замерзших рук в горячей воде
Отогревание замёрзших рук и ног в горячей воде, под феном или механическим растиранием может привести к ампутации. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
Он пояснил, что из-за резкого отогревания мягких тканей конечностей кратно возрастает их потребность в кислороде, однако при этом сосуды ещё спазмированы и сужены.
Эксперт отметил, что возникший дисбаланс между поступлением кислорода и потребностью в нём может стать причиной развития некробиоза и ишемических процессов, а также некроза тканей.
«Необходимо обеспечить максимально медленное, бережное прогревание рук и ног... зайти в тёплое помещение... надеть тёплые шерстяные носки, варежки или лечь под тёплое одеяло», — заключил хирург.
Ранее Умнов заявил, что аллергия на холод проявляется почти сразу, а обморожение только в результате длительного воздействия холода, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru