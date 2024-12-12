Хирург Умнов рассказал об опасности отогревания замерзших рук в горячей воде

Он пояснил, что из-за резкого отогревания мягких тканей конечностей кратно возрастает их потребность в кислороде, однако при этом сосуды ещё спазмированы и сужены.

Эксперт отметил, что возникший дисбаланс между поступлением кислорода и потребностью в нём может стать причиной развития некробиоза и ишемических процессов, а также некроза тканей.

«Необходимо обеспечить максимально медленное, бережное прогревание рук и ног... зайти в тёплое помещение... надеть тёплые шерстяные носки, варежки или лечь под тёплое одеяло», — заключил хирург.

Ранее Умнов заявил, что аллергия на холод проявляется почти сразу, а обморожение только в результате длительного воздействия холода, сообщает RT.

