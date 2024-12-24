Хирург Тищенко приговорен к четырем годам колонии за финансирование экстремизма

Перовский суд Москвы приговорил хирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Тищенко признан виновным по статье 282.3 УК. Суд назначил мужчине лишение свободы на срок четыре года.

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Мужчина был арестован прямо в зале суда.

Суд не уточнил, в какие именно организации или лицам Тищенко направлял денежные средства. По данной статье ему могло грозить наказание до восьми лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭкстремизмПриговорСуд

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