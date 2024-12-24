Хирург Тищенко приговорен к четырем годам колонии за финансирование экстремизма

Разлив мазута может продвинуться вдоль берега Крыма

Украина получила от США первый $1 млрд за счет замороженных активов России

МККК рассматривает больше 41 тысячи дел по розыску пропавших без вести в результате конфликта на Украине

Алиханов: Для авторынка и автопроизводителей 2025 год сложным

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