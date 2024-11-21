Россиянин предстанет перед судом за дискредитацию армии и экстремизм

Житель города Саров Нижегородской области предстанет перед судом за порчу баннера, призывающего проходить службу в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Россиянин получил три года колонии за оправдание терроризма

Сообщается, что мужчина неоднократно портил баннер на улице Музрукова в период с сентября 2023 года по март 2024 года. Кроме того, злоумышленник, который сейчас находится под домашним арестом, занимался распространением информационных материалов экстремистского характера.

Мужчину обвинили в дискредитации использования Вооруженных сил России и участии в деятельности экстремистской организации. Он уже погасил материальный ущерб на сумму 90 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил жителя Вологды к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроисшествияНижегородская ОбластьСудПреступленияЭкстремизм

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