Глава мотоклуба «Ночные волки» стал гражданином ДНР

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР президенту Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову, также известному, как «Хирург», сообщает пресс-служба республиканской администрации.

В сообщении говорится, что Пушилин поблагодарил бессменного лидера мотоклуба за поддержку республик Донбасса, и отметил, что считает «абсолютно правильным» вручить Залдостанову паспорт ДНР.

Ранее главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ДонбассГражданствоПаспортДНРАлександр ХирургАлександр Хирург Залдостанов
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