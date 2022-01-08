Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории
Член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на незнание истории госсекретарем США Энтони Блинкена после его заявления, что НАТО никогда не обещала России не расширяться на восток. Об этом сенатор написал в Telegram 7 января.
«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил [советскому лидеру Михаилу] Горбачёву и [министру иностранных дел СССР Эдуарду] Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», —отметил Пушков в сообщении.
Сенатор также напомнил просчет Горбачева, который не потребовал от американцев зафиксировать это на бумаге. Поэтому, пишет Пушков, Россия вынуждена требовать юридически обязывающих и зафиксированных обещаний.
Накануне Блинкен заявил, что НАТО никогда не обещала России не расширять свое присутствие на восток.
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