Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории

«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил [советскому лидеру Михаилу] Горбачёву и [министру иностранных дел СССР Эдуарду] Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», —отметил Пушков в сообщении.

Сенатор также напомнил просчет Горбачева, который не потребовал от американцев зафиксировать это на бумаге. Поэтому, пишет Пушков, Россия вынуждена требовать юридически обязывающих и зафиксированных обещаний.

Накануне Блинкен заявил, что НАТО никогда не обещала России не расширять свое присутствие на восток.

