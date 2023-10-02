Хинштейн заявил, что иностранное ПО в Госдуме заменят на отечественное
Импортозамещение программного обеспечения пройдет в Госдуме, вместо иностранного софта в нижней палате парламента будут использовать отечественный. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, программу по импортозамещению инициировал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин. Меры предусматривают в том числе закупки российских операционных систем и пакетов офисных программ.
Как отметил Хинштейн, российские разработчики предлагают «зрелые решения», созданные с учетом всех национальных стандартов.
«Я хорошо знаком с ОС Astra Linux и пакетом "МойОфис" и не вижу никаких трудностей при переходе на них с Windows и Microsoft Office», — добавил депутат.
Ранее СМИ сообщили, что аппарат Госдумы приобрел 1800 лицензий российских аналогов Windows и пакета программ Office, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туристка погибли после падения в горах Сочи
- Хинштейн заявил, что иностранное ПО в Госдуме заменят на отечественное
- Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения
- Азаров: Население Украины сократилось до 23 млн человек
- ВСУ пытались атаковать российские позиции около Торского в ДНР
- NHK: Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил
- Боррель: ЕС попросит США продолжать финансирование Украины
- Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
- ВЦИОМ: Треть россиян назвали SHAMANа певцом года на российской эстраде
- Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru