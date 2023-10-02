Хинштейн заявил, что иностранное ПО в Госдуме заменят на отечественное

Импортозамещение программного обеспечения пройдет в Госдуме, вместо иностранного софта в нижней палате парламента будут использовать отечественный. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости.

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По словам парламентария, программу по импортозамещению инициировал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин. Меры предусматривают в том числе закупки российских операционных систем и пакетов офисных программ.

Как отметил Хинштейн, российские разработчики предлагают «зрелые решения», созданные с учетом всех национальных стандартов.

«Я хорошо знаком с ОС Astra Linux и пакетом "МойОфис" и не вижу никаких трудностей при переходе на них с Windows и Microsoft Office», — добавил депутат.

Ранее СМИ сообщили, что аппарат Госдумы приобрел 1800 лицензий российских аналогов Windows и пакета программ Office, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияАлександр Хинштейнпрограммное обеспечениеГосдума

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