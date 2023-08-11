«Безопасная и живучая»: Названы причины популярности ОС «Аврора» у госструктур

Отечественной операционной системой «Аврора» пользуются в основном компании с госучастием, рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН. Он отметил, что эта ОС абсолютно безопасна, информация с нее не уйдет за пределы России или определенных компаний.

Накануне сообщалось, что российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с операционной системой «Аврора», речь пока идет о тестировании. Эльдар Муртазин отметил, что эта ОС не выдержит конкуренции с Android и iOS.