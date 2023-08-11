«Безопасная и живучая»: Названы причины популярности ОС «Аврора» у госструктур
Операционная система «Аврора» не сможет заменить Android и iOS, однако она хороша в других аспектах, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Отечественной операционной системой «Аврора» пользуются в основном компании с госучастием, рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН. Он отметил, что эта ОС абсолютно безопасна, информация с нее не уйдет за пределы России или определенных компаний.
Накануне сообщалось, что российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с операционной системой «Аврора», речь пока идет о тестировании. Эльдар Муртазин отметил, что эта ОС не выдержит конкуренции с Android и iOS.
«На сегодняшний день «Аврора» - это несколько сот тысяч устройств, которыми пользуются в разных компаниях, в первую очередь с госучастием. Опыт «Авроры» позитивный в том случае, если компания имеет собственные разработки и четко знает, зачем они покупают эти устройства и как они будут их использовать. Если такого опыта нет, то просто пытаются этими смартфонами и планшетами пользоваться, как заменой Android или iOS. В этом случае начинаются проблемы, потому что такой заменой «Аврора» не является. Она не выдерживает конкуренцию, там мало приложений и так далее. Это корпоративные устройства, программная часть на стороне заказчика во многом. Но в таком аспекте это очень хорошая система и альтернатив у нее нет», - сказал Муртазин.
Он рассказал, что «Аврору» активно используют РЖД и «Почта России». По словам Муртазина, отечественная ОС доказала, что она в состоянии четко выполнять те задачи, которые на нее возложены, в том числе обеспечение безопасности информации.
«Активно работает с «Авророй» РЖД и много лет «Почта России». Это проекты, которые доказали за эти годы, что устройство живучее, что вполне себе оправдывает те задачи, которые на него накладываются. «Аврора» безопасна. Никакая информация не уходит за пределы России, компаний и так далее», - резюмировал Муртазин.
Ранее сообщалось, что в России задумались о создании виртуального сотового оператора для госорганов. На этом фоне шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в интервью НСН отмечал, что создание виртуального сотового оператора для госорганов позволит избежать вмешательства третьих стран в дела России, сообщает «Радиоточка НСН».
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