РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

Речь идет, в том числе, о VPN-сервисах или прокси-серверах. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

