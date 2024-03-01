РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

В России с 1 марта Роскомнадзор будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, сообщает РИА Новости.

Хинштейн заявил, что речи о полном запрете VPN пока не идет

Речь идет, в том числе, о VPN-сервисах или прокси-серверах. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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