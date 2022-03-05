Хинштейн: Закон о наказании за фейки о ВС РФ распространят на Росгвардию

Закон об уголовной ответственности за недостоверные сведения (фейки) о российской армии распространят на Федеральную службу войск национальной гвардии и другие структуры, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, речь идёт не только о военизированных организациях, которые, так или иначе, задействованы в операции. Как отметил депутат, не секрет, что подразделения Росгвардии также активно участвуют в СВО: отвечают за обеспечение общественного порядка, охраняют разные объекты, сопровождают колонны с гуманитарными грузами. При этом, войска Росгвардии официально не входят в Вооружённые Силы РФ, написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Накануне президент РФ подписал закон, принятый в течение нескольких часов Госдумой и Советом Федерации, об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

После этого редакции многих негосударственных СМИ отказались от освещения событий на Украине, пока там продолжается специальная военная операция.

