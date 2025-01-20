Хинштейн возмутился отдыхом в Индии курской чиновницы Мусьял
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском чиновницы региона Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать в Индию. Об этом сообщило издание «Курские новости».
Свое возмущение Хинштейн озвучил во время заседания правительства, когда обратился с вопросом к Мусьял, однако оказалось, что она находится в отпуске. Уточняется, что женщина является руководителем министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.
«Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?», — сказал он.
Хинштейн отметил, что формально женщина не должна была согласовывать выезд за пределы страны, однако в нынешней обстановке отпуск без уведомления недопустим, тем более, когда чиновники работают в «воюющем регионе».
Ранее Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях, а также закрывать их, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru