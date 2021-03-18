Хинштейн: Власти РФ смогут по-настоящему заблокировать Twitter
Российские власти могут заблокировать соцсеть Twitter, при этом будет учтен неудачный опыт блокировки Telegram. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в интервью «Парламентской газете».
По словам парламентария, власти обратят внимание на «печальный опыт» с мессенджером в 2018 году: тогда пользователи обходили блокировку Telegram через VPN.
Хинштейн подчеркнул, что за прошедший период «многое изменилось», в частности, вступил в силу «закон о суверенном Рунете», согласно которому отечественный сегмент глобальной сети стал независимым от внешних факторов.
Глава думского комитета считает, что сегодня у государства достаточно возможностей для технических способов влияния в сети, и в случае массовых попыток обойти блокировку Twitter через VPN «точно так же доступ к ним может быть ограничен».
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter может быть заблокирован на территории России к середине апреля, если администрация сервиса не удалит запрещенную информацию.
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