Хинштейн: Власти РФ смогут по-настоящему заблокировать Twitter

По словам парламентария, власти обратят внимание на «печальный опыт» с мессенджером в 2018 году: тогда пользователи обходили блокировку Telegram через VPN.

Хинштейн подчеркнул, что за прошедший период «многое изменилось», в частности, вступил в силу «закон о суверенном Рунете», согласно которому отечественный сегмент глобальной сети стал независимым от внешних факторов.

Глава думского комитета считает, что сегодня у государства достаточно возможностей для технических способов влияния в сети, и в случае массовых попыток обойти блокировку Twitter через VPN «точно так же доступ к ним может быть ограничен».

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter может быть заблокирован на территории России к середине апреля, если администрация сервиса не удалит запрещенную информацию.

