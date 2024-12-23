Хинштейн: В Рыльске три объекта инфраструктуры не подлежат восстановлению

В ходе заседания правительства региона он уточнил, что это здания, в которых «располагались начальные классы школы номер один, областной лицей и районный дом культуры».

«Нам надлежит представить в правительство обобщенный и приблизительный, конечно же, объём затрат, необходимый для восстановления, а точнее для строительства новых объектов», – заключил чиновник.

Ранее Хинштейн заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ в Рыльске были повреждены 17 объектов культурного наследия, сообщает RT.

