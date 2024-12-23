Хинштейн: В Рыльске три объекта инфраструктуры не подлежат восстановлению
После ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) не подлежат восстановлению три объекта инфраструктуры. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В ходе заседания правительства региона он уточнил, что это здания, в которых «располагались начальные классы школы номер один, областной лицей и районный дом культуры».
«Нам надлежит представить в правительство обобщенный и приблизительный, конечно же, объём затрат, необходимый для восстановления, а точнее для строительства новых объектов», – заключил чиновник.
Ранее Хинштейн заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ в Рыльске были повреждены 17 объектов культурного наследия, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru