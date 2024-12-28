Хинштейн сообщил о появлении в соцсетях дипфейков якобы с его участием

Хинштейн рассказал о провокации на встрече с инициативными группами из приграничных районов Курской области. По словам врио главы региона, на старые видео накладывается абсолютно другой звук, причем с несовпадающей артикуляцией.

Хинштейн охарактеризовал тексты, которые вкладываются ему в уста как «абсолютно запредельные». Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он также напомнил, что ранее появились и фейковые каналы от его лица. Хинштейн считает, что это дело рук украинской стороны с целью посеять панику.

