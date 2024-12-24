Хинштейн: Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что необходимо подготовить проект письма в ФАС с обращением, чтобы направить предупреждение руководителям торговых точек, в которых отмечается рост цен на продукты питания, сообщает РИА Новости.

По его словам, поступает много сообщения от жителей о том, что в преддверии Нового года резко возросли цены на продовольственные товары. Хинштейн назвал недопустимыми попытки использовать предстоящие праздники для получения дополнительной прибыли. Врио пообещал принимать меры «все предусмотренные законом и не только... ну в рамках закона».

Ранее Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных под Курском сел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

