Хинштейн: Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде
Сотрудника Росгвардии, задержавшего напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах мужчину, представят к награде. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Как отметил парламентарий, отличился 41-летний командир отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии, лейтенант полиции, участник специальной военной операции и ветеран боевых действий. Во время нападения офицер проявил мужество и профессионализм и смог предотвратить более тяжкие последствия.
Хинштейн подчеркнул, что росгвардеец отправился на встречу главы области с жителями для участия в охране правопорядка и общественной безопасности. В то время, когда злоумышленник напал на Чибиса, офицер находился среди следовавших за губернатором людей.
«Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора. Омоновец... отшвырнул его от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что 42-летний мужчина ударил Чибиса ножом в живот после приема граждан губернатором в городе Апатиты. Главу региона госпитализировали, позже Чибису провели операцию, он уже пришел в себя, пишет «Свободная пресса». В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru