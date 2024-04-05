Нападавший на Чибиса заявил о личной неприязни к губернатору

Ранее мужчина напал с ножом на Чибиса после встречи главы региона с жителями города Апатиты, напоминает Ura.ru. Губернатор получил ранение в живот, его госпитализировали. Нападавший был ранен «в ходе пресечения преступных действий» Росгвардией.

Как отметили в СК, злоумышленнику также оказали медпомощь. Нападавший был допрошен. По словам мужчины, он совершил нападение, так как «испытывал неприязнь» к губернатору. При этом злоумышленник не был лично знаком с Чибисом.

«Установлено, что ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью», — указали в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе изучают круг общения и содержимое электронных носителей злоумышленника. Назначены судебные экспертизы.

