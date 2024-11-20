Хинштейн призвал власти незамедлительно реагировать на фейки в соцсетях
Органам российской власти на всех уровнях следует незамедлительно реагировать на все появляющиеся фейки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Выступая на форуме «Диалог о фейках 2.0», он указал, что различные фейки и домыслы появляются там, «где есть вакуум».
«Этот вакуум... или его заполняем мы, или наши оппоненты», - подчеркнул депутат, добавив, что комитет по информполитике продолжит работу «по наведению в сети порядка».
Ранее Хинштейн заявил, что пытается заставить свою супругу отказаться от Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru