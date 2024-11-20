Хинштейн призвал власти незамедлительно реагировать на фейки в соцсетях

Выступая на форуме «Диалог о фейках 2.0», он указал, что различные фейки и домыслы появляются там, «где есть вакуум».

«Этот вакуум... или его заполняем мы, или наши оппоненты», - подчеркнул депутат, добавив, что комитет по информполитике продолжит работу «по наведению в сети порядка».

Ранее Хинштейн заявил, что пытается заставить свою супругу отказаться от Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».