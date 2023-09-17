Хинштейн призвал создать в России полноценную замену YouTube

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил создать в России полноценный аналог видеохостинга YouTube. Свое мнение парламентарий изложил в ходе семинара «Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона», сообщает РИА Новости.

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Хинштейн признал, что на сегодняшний день российские аналоги не могут заменить YouTube. Он выразил уверенность, что со временем такие видеохостинги появятся.

Парламентарий уверен, что перед блокировкой YouTube необходимо создать его полноценный российский аналог. В противном случае пострадают многочисленные пользователи платформы, предупредил Хинштейн.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее назвал YouTube враждебным России сервисом. При этом он отметил, что в России пока нет достойной альтернативы площадке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаYoutubeАлександр Хинштейн

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