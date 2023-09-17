Хинштейн призвал создать в России полноценную замену YouTube

Хинштейн признал, что на сегодняшний день российские аналоги не могут заменить YouTube. Он выразил уверенность, что со временем такие видеохостинги появятся.

Парламентарий уверен, что перед блокировкой YouTube необходимо создать его полноценный российский аналог. В противном случае пострадают многочисленные пользователи платформы, предупредил Хинштейн.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее назвал YouTube враждебным России сервисом. При этом он отметил, что в России пока нет достойной альтернативы площадке, передает «Радиоточка НСН».

