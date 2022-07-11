Хинштейн предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что действующий в России запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений касается исключительно детей, однако этого недостаточно.
По его словам, он поддерживает позицию председателя парламента Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Он отметил, что комитет давно прорабатывает соответствующие инициативы, в том числе, совместно с Роскомнадзором и Минцифры, и будет готов провести их открытое обсуждение в осеннюю сессию.
«Комитет предлагает распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах) и установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая сейчас касается только пропаганды среди несовершеннолетних», - уточнил депутат.
Хинштейн добавил, что также предлагается ужесточить ответственность за пропаганду педофилии и запретить распространение среди детей любой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения.
Ранее Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что в России «необходимо укреплять институт семьи» и было бы правильно запретить в стране пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщает RT.
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