Хинштейн предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ

По его словам, он поддерживает позицию председателя парламента Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Он отметил, что комитет давно прорабатывает соответствующие инициативы, в том числе, совместно с Роскомнадзором и Минцифры, и будет готов провести их открытое обсуждение в осеннюю сессию.

«Комитет предлагает распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах) и установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая сейчас касается только пропаганды среди несовершеннолетних», - уточнил депутат.

Хинштейн добавил, что также предлагается ужесточить ответственность за пропаганду педофилии и запретить распространение среди детей любой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения.

Ранее Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что в России «необходимо укреплять институт семьи» и было бы правильно запретить в стране пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщает RT.

