Хинштейн: Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками

Инициативу о наделении крупных компаний правом защищать от беспилотников объекты критической информационной инфраструктуры могут оформить поправками к законопроекту, рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он написал в своем Telegram-канале, что поддерживает инициативу Минцифры, а также сообщил, что уже обсудил с министром Максутом Шадаевым эту проблему.

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Ранее стало известно, что Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников. Бесконтрольное применение радиоэлектронных средств для защиты объектов от беспилотников рискованно, заявил на этом фоне генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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