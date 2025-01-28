Хинштейн потребовал разобраться с расходованием средств на музей в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о необходимости детального расследования ситуации с расходованием почти полумиллиарда федеральных рублей при выкупе здания для областного краеведческого музея. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, на текущий момент в здании, где должна была разместиться экспозиция музея, не завершены работы, и здание не имеет закрытого теплового контура, что приводит к возникновению проблем с вентиляцией.

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Он рассказал, что в Курскую область прибыли представители комиссии для оценки объектов культурного наследия в историческом центре города, в том числе в районе бывшей крепости. Хинштейн отметил, что они обсудили состояние памятников и возможности восстановления заброшенных объектов с помощью федеральных средств.

Одним из обсуждаемых объектов является Сторожевая башня XVIII века, которая находится в аварийном состоянии. Хинштейн добавил, что башня, являющаяся памятником федерального значения, разрушается и нуждается в срочной реставрации. Кроме того, обсуждалась возможность включения проекта восстановления Сторожевой башни в партийный проект «Историческая память». Хинштейн подчеркнул, что также планируется детально разобраться с ситуацией выкупа здания для музея, который, несмотря на огромные расходы, до сих пор не готов к использованию, передает «Радиоточка НСН».

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