Хинштейн потребовал разобраться с расходованием средств на музей в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о необходимости детального расследования ситуации с расходованием почти полумиллиарда федеральных рублей при выкупе здания для областного краеведческого музея. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, на текущий момент в здании, где должна была разместиться экспозиция музея, не завершены работы, и здание не имеет закрытого теплового контура, что приводит к возникновению проблем с вентиляцией.