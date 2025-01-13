Хинштейн поручил курским чиновникам отвечать на комментарии в соцсетях
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях, а также закрывать их. Об этом зашла речь на заседании областного правительства.
Он заявил, что чиновники обязаны отвечать на все комментарии, если они написаны корректно.
«Стирать комментарии нельзя. Можно удалять только те комментарии, который содержат ненормативную лексику, оскорбления. Если сообщение корректно, но неприятно для вас, вы должны отвечать», — пояснил он.
По его словам, известны как минимум трое представителей власти, у кого закрыты комментарии на страницах во «ВКонтакте». Он заявил, что не будет называть их фамилии и что чиновники «сами это про себя знают».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запретил чиновникам опаздывать на работу даже на минуту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru