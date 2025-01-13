Хинштейн поручил курским чиновникам отвечать на комментарии в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях, а также закрывать их. Об этом зашла речь на заседании областного правительства.

Он заявил, что чиновники обязаны отвечать на все комментарии, если они написаны корректно.

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«Стирать комментарии нельзя. Можно удалять только те комментарии, который содержат ненормативную лексику, оскорбления. Если сообщение корректно, но неприятно для вас, вы должны отвечать», — пояснил он.

По его словам, известны как минимум трое представителей власти, у кого закрыты комментарии на страницах во «ВКонтакте». Он заявил, что не будет называть их фамилии и что чиновники «сами это про себя знают».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запретил чиновникам опаздывать на работу даже на минуту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:Александр ХинштейнКурская Область

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