Хинштейн поручил курским чиновникам отвечать на комментарии в соцсетях

«Стирать комментарии нельзя. Можно удалять только те комментарии, который содержат ненормативную лексику, оскорбления. Если сообщение корректно, но неприятно для вас, вы должны отвечать», — пояснил он.

По его словам, известны как минимум трое представителей власти, у кого закрыты комментарии на страницах во «ВКонтакте». Он заявил, что не будет называть их фамилии и что чиновники «сами это про себя знают».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запретил чиновникам опаздывать на работу даже на минуту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







