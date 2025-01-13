Чаще всего по пути на работу россияне читают книги
Чаще всего россияне по пути на работу читают книги (27%) и слушают музыку (14%), сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис Superjob.
При этом 7% чаще всего смотрят фильмы или сериалы, а 6% в дороге стараются подготовиться к работе. Ничего не делают 22% опрошенных.
Также в исследовании уточняется, что женская половина чаще читает или ничего не делает, а мужчины больше предпочитают вздремнуть и распланировать день.
Ранее стало известно, что 44% россиян готовы сменить работу при условии выгодного предложения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru