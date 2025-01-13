Чаще всего по пути на работу россияне читают книги

Чаще всего россияне по пути на работу читают книги (27%) и слушают музыку (14%), сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис Superjob.

При этом 7% чаще всего смотрят фильмы или сериалы, а 6% в дороге стараются подготовиться к работе. Ничего не делают 22% опрошенных.