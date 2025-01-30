Хинштейн попросил экс-главу УМВД Москвы разместить переселенцев в его гостинице

Губернатор уточнил, что отель принадлежит Пронину или членам его семьи. В ходе встречи с фатежанами он попросил подтвердить эти сведения, после чего прямо обратился к Пронину с просьбой учесть позицию жителей.

Гостиница «Фатеж» — единственная в городе, зарегистрирована как объект туристической инфраструктуры. Согласно реестру, ее владельцем является ООО «Перспектива», бенефициаром которого значится Владимир Пронин, передает «Радиоточка НСН».

