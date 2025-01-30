Хинштейн попросил экс-главу УМВД Москвы разместить переселенцев в его гостинице

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к бывшему главе столичного управления МВД, генералу Владимиру Пронину с просьбой разместить переселенцев из приграничных районов в гостинице «Фатеж», расположенной в одноименном городе.

В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что просьба поступила от местных жителей, так как в гостинице есть свободные номера.

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Губернатор уточнил, что отель принадлежит Пронину или членам его семьи. В ходе встречи с фатежанами он попросил подтвердить эти сведения, после чего прямо обратился к Пронину с просьбой учесть позицию жителей.

Гостиница «Фатеж» — единственная в городе, зарегистрирована как объект туристической инфраструктуры. Согласно реестру, ее владельцем является ООО «Перспектива», бенефициаром которого значится Владимир Пронин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Курская ОбластьАлександр Хинштейн

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