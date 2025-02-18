Хинштейн пообещал лично разобраться в конфликте медиков скорой и ветерана

Уточняется, что он также проведет встречу с дочерью ветерана, чтобы услышать все точки зрения и лично разобраться в ситуации.

Как рассказал Хинштейн, он получил много сообщений от медработников, которые назвали необъективной результаты служебной проверки по факту неоказания медицинской помощи.

В декабре 2024 года ветеран упал, после этого его дочь решила обратиться в скорую помощь. При этом медработники поначалу отказались поднимать фронтовика и вели себя по отношению к нему неуважительно. Затем была проведена служебная проверка, фельдшер и санитар получили выговоры, бригаду также лишили стимулирующих надбавок, передает «Радиоточка НСН».

