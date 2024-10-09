Хинштейн назвал условие для возобновления работы Discord в РФ
Роскомнадзор направил администрации мессенджера Discord требования об удалении более тысячи противоправных материалов. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, речь идёт о публикациях содержащих, в том числе, детскую порнографию, призывы к экстремизму, пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), пронаркотический контент.
Хинштейн указал, что Discord по-прежнему отказывается выполнять требования российского законодательства, отметив, что владельцем ресурса является США и «это многое объясняет».
«Тем не менее, если сервис... удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей, работа Discord в России может быть возобновлена», - заключил депутат.
Ранее Роскомнадзор объявил, что решение о блокировке Discord в РФ было принято в связи с нарушением требований российского законодательства, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru