Хинштейн назвал условие для возобновления работы Discord в РФ

По его словам, речь идёт о публикациях содержащих, в том числе, детскую порнографию, призывы к экстремизму, пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), пронаркотический контент.

Хинштейн указал, что Discord по-прежнему отказывается выполнять требования российского законодательства, отметив, что владельцем ресурса является США и «это многое объясняет».

«Тем не менее, если сервис... удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей, работа Discord в России может быть возобновлена», - заключил депутат.

Ранее Роскомнадзор объявил, что решение о блокировке Discord в РФ было принято в связи с нарушением требований российского законодательства, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

