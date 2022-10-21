Хинштейн: онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды к материалам с ЛГБТ-пропагандой
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что онлайн-кинотеатры должны будут установить коды для доступа к материалам, содержащим ЛГБТ-пропаганду, сообщает РБК.
По его словам, соответствующие нормы содержатся во внесённом в Госдуму законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды.
«Речь идёт об аудиовизуальных сервисах, то есть онлайн-кинотеатрах. Норма обязывает владельцев устанавливать специальные коды для взрослых в обязательном порядке, а не по желанию», — пояснил Хинштейн.
Парламентарий добавил, что таким способом планируется ограничить доступ к контенту детей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ, отметив, что обсуждаемый запрет — «это важный, нужный и полезный шаг для каждой семьи, а значит, и государства», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Общество «Иновещание»* включили в реестр СМИ-иноагентов
- Суд приговорил бывшего советника Трампа к четырем месяцам тюрьмы
- США заблокировали участие делегации РФ в международной конференции МАГАТЭ
- Макрон раскритиковал США за двойные стандарты
- Женщина пострадала на предприятии в Белгородской области из-за попадания снаряда
- Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
- В России назвали условия начала отставок политиков в западных странах
- Завершается демонтаж обрушившихся пролетов Крымского моста
- Песков: понимания по подробностям работы газового хаба в Турции пока нет
- Хинштейн: онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды к материалам с ЛГБТ-пропагандой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru