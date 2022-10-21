Хинштейн: онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды к материалам с ЛГБТ-пропагандой

По его словам, соответствующие нормы содержатся во внесённом в Госдуму законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Речь идёт об аудиовизуальных сервисах, то есть онлайн-кинотеатрах. Норма обязывает владельцев устанавливать специальные коды для взрослых в обязательном порядке, а не по желанию», — пояснил Хинштейн.

Парламентарий добавил, что таким способом планируется ограничить доступ к контенту детей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ, отметив, что обсуждаемый запрет — «это важный, нужный и полезный шаг для каждой семьи, а значит, и государства», сообщает RT.