Хинштейн: онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды к материалам с ЛГБТ-пропагандой

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что онлайн-кинотеатры должны будут установить коды для доступа к материалам, содержащим ЛГБТ-пропаганду, сообщает РБК.

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По его словам, соответствующие нормы содержатся во внесённом в Госдуму законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Речь идёт об аудиовизуальных сервисах, то есть онлайн-кинотеатрах. Норма обязывает владельцев устанавливать специальные коды для взрослых в обязательном порядке, а не по желанию», — пояснил Хинштейн.

Парламентарий добавил, что таким способом планируется ограничить доступ к контенту детей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ, отметив, что обсуждаемый запрет — «это важный, нужный и полезный шаг для каждой семьи, а значит, и государства», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаконопроектКинотеатрыЛГБТАлександр Хинштейн
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