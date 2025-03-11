Хинштейн объявил об отмене ОГЭ в Курской области

Он отметил, что выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах, а одиннадцатиклассники будут либо сдавать ЕГЭ, либо проходить аттестацию в школе.

«Эти правила касаются всех 430 школ Курской области», - написал Хинштейн.

Он добавил, что решение было принято на федеральном уровне.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что следует доработать ЕГЭ, чтобы он не превращался в «угадайку», сообщает RT.

