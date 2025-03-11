Хинштейн объявил об отмене ОГЭ в Курской области
В Курской области отменили ОГЭ для девятиклассников. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах, а одиннадцатиклассники будут либо сдавать ЕГЭ, либо проходить аттестацию в школе.
«Эти правила касаются всех 430 школ Курской области», - написал Хинштейн.
Он добавил, что решение было принято на федеральном уровне.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что следует доработать ЕГЭ, чтобы он не превращался в «угадайку», сообщает RT.
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