Хинштейн не подтвердил информацию об изменении правил доступа к мессенджерам
Новые правила для использования мессенджеров — это всего лишь поправки к уже существующему закону, и они не повлияют на работу приложений, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.
Он напомнил, что правила для владельцев сервисов обмена мгновенными сообщениями были введены в 2018 году. Оператор связи должен был в течение 20 минут проверить номера телефона пользователя по базе данных. Затем пользователю присваивается уникальный код идентификации.
Сейчас подписано новое постановление. Новые правила повторяют уже существующие за исключением ряда формулировок.
Большая часть всех мессенджеров утверждают, что используют технологию сквозного шифрования, однако так ли это на самом деле, неизвестно. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что формально наиболее защищенным мессенджером считается Signal.
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