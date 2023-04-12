Хинштейн назвал препятствие для разблокировки Twitter

Разблокировка социальной сети невозможна без удаления запрещенного контента, заявил депутат. Он уточнил, что в Twitter содержится более 1,3 тысячи опасных материалов.

«Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству», - объяснил Хинштейн.

Он призвал депутатов обратиться по вопросу разблокировки не в Генпрокуратуру, а к администрации площадки.

Роскомнадзор ранее отказался снять блокировку с социальной сети. Ведомство указало на большое количество деструктивного контента на ресурсе, передает «Радиоточка НСН».

