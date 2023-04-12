Хинштейн назвал препятствие для разблокировки Twitter
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обозначил условие разблокировки Twitter на территории России. Парламентарий опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Разблокировка социальной сети невозможна без удаления запрещенного контента, заявил депутат. Он уточнил, что в Twitter содержится более 1,3 тысячи опасных материалов.
«Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству», - объяснил Хинштейн.
Он призвал депутатов обратиться по вопросу разблокировки не в Генпрокуратуру, а к администрации площадки.
Роскомнадзор ранее отказался снять блокировку с социальной сети. Ведомство указало на большое количество деструктивного контента на ресурсе, передает «Радиоточка НСН».
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