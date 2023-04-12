Госдума попросила Генпрокуратуру разблокировать Twitter

Накануне Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter. По данным федеральной службы, американская платформа не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. Оснований для снятия ограничений с сервиса нет, констатировали в РКН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что решение вопроса о возможности разблокировки Twitter в России находится в компетенции Роскомнадзора.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter в России, учитывая политику нового руководства соцсети, передает «Радиоточка НСН».

