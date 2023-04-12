Госдума попросила Генпрокуратуру разблокировать Twitter
Депутаты Госдумы от всех фракций подписали обращение партии «Новые люди» к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter.
Накануне Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter. По данным федеральной службы, американская платформа не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. Оснований для снятия ограничений с сервиса нет, констатировали в РКН.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что решение вопроса о возможности разблокировки Twitter в России находится в компетенции Роскомнадзора.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter в России, учитывая политику нового руководства соцсети, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Экс-разведчик США Риттер заявил о безумии Зеленского после слов про Крым
- Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала
- Херш: военным США запретили атаковать войска РФ первыми
- Соловьев считает, что профессия журналиста становится женской
- Илон Маск заявил о готовности продать Twitter
- СМИ: страны G7 обсуждают введение санкции на крупные алмазы из России
- На Западе назвали плохим знаком для Киева отсутствие мобилизации в РФ
- Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции
- МИД Белоруссии призвал объявить перемирие на Украине
- Госдума попросила Генпрокуратуру разблокировать Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru