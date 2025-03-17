Хинштейн назвал Корпорацию развития Курской области «корпорацией расхищения»

Он указал, что правоохранителями были возбуждены несколько уголовных дел, по каждому из которых «есть суммы ущерба далеко не исчерпывающие».

По словам Хинштейна, это, в том числе, иск генпрокуратуры по оборонительным сооружениям на 3,2 млрд рублей.

«Злоупотребление, коррупция, воровство были поставлены на широкую ногу. Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения», - заключил он.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области формируют стратегии восстановления и развития освобождённых территорий, сообщает RT.

