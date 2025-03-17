Хинштейн назвал Корпорацию развития Курской области «корпорацией расхищения»

Корпорация развития Курской области превратилась в «корпорацию расхищения» региона. Такое заявление в ходе пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности» сделал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Хинштейн потребовал разобраться с расходованием средств на музей в Курске

Он указал, что правоохранителями были возбуждены несколько уголовных дел, по каждому из которых «есть суммы ущерба далеко не исчерпывающие».

По словам Хинштейна, это, в том числе, иск генпрокуратуры по оборонительным сооружениям на 3,2 млрд рублей.

«Злоупотребление, коррупция, воровство были поставлены на широкую ногу. Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения», - заключил он.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области формируют стратегии восстановления и развития освобождённых территорий, сообщает RT.

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:ГоскорпорацииКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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