Хинштейн назвал Корпорацию развития Курской области «корпорацией расхищения»
Корпорация развития Курской области превратилась в «корпорацию расхищения» региона. Такое заявление в ходе пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности» сделал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он указал, что правоохранителями были возбуждены несколько уголовных дел, по каждому из которых «есть суммы ущерба далеко не исчерпывающие».
По словам Хинштейна, это, в том числе, иск генпрокуратуры по оборонительным сооружениям на 3,2 млрд рублей.
«Злоупотребление, коррупция, воровство были поставлены на широкую ногу. Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения», - заключил он.
Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области формируют стратегии восстановления и развития освобождённых территорий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru