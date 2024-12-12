Хинштейн: Кредитные вопросы курских переселенцев требуют индивидуального решения
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что списание кредитов с жителей, покинувших свои дома, должно решаться индивидуально.
В прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» он пояснил, что для этой категории граждан уже введены кредитные каникулы, которые предоставляют отсрочку на период временного проживания вне дома.
Однако полное списание кредитов, по его словам, не является автоматическим решением.
5 декабря президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Хинштейна врио губернатора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru