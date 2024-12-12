Хинштейн: Кредитные вопросы курских переселенцев требуют индивидуального решения

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что списание кредитов с жителей, покинувших свои дома, должно решаться индивидуально.

В прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» он пояснил, что для этой категории граждан уже введены кредитные каникулы, которые предоставляют отсрочку на период временного проживания вне дома.

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Однако полное списание кредитов, по его словам, не является автоматическим решением.

5 декабря президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Хинштейна врио губернатора, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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