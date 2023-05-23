Хинштейн: Кабмин поддержал ужесточение наказания за передачу телефонов в тюрьмы
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что правительство РФ официально поддержало его инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы.
По его словам, предлагается внести поправки в статью 19.12 КоАП, в которой появится новая специальная часть. Инициатива предусматривает штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей для тех, кого впервые поймают при передаче за решетку мобильного телефона и комплектующих.
При повторном правонарушении будет наступать уголовная ответственность, предусмотрен либо штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Для этого проектируется статья 321.1 УК РФ.
«Рассчитываю, что в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив — внесём наконец на рассмотрение Госдумы», - написал Хинштейн, добавив, что в настоящее время за передачу телефонов в «зоны», изоляторы и тюрьмы граждан штрафуют на пять тысяч рублей.
Ранее Хинштейн заявил, что россияне не обязаны иметь аккаунт на портале «Госуслуги», так как это «право, а не обязанность человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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